Trafic interrompu au départ de Liège-Guillemins vers Bruxelles

Depuis hier matin, plus aucun train ne circule sur la voie reliant la gare de Liège-Guillemins vers Bruxelles. En cause, "des travaux d'entretien d'aiguillage à la sortie de la gare de Liège-Guillemins. Ces travaux sont prévus de longue date" nous précise, le porte-parole d'Infrabel, Frédéric Sacrez. Les voyageurs souhaitant se rendre à Bruxelles sont invités à rejoindre à la gare d'Angleur, via le bus ou le train. De là, il leur sera possible de prendre une correspondance vers la capitale. "Le trafic sera rétabli ce lundi matin," assure le gestionnaire de réseau, Infrabel.