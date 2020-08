Trafic ferroviaire rétabli entre Ottignies et Bruxelles après un accident avec un tracteur

Le train qui a heurté la remorque d'un tracteur entre Ottignies et Bruxelles a pu quitter les lieux de l'accident et a libéré la voie jeudi en début d'après-midi, indique le gestionnaire de l'infrastructure Infrabel. La situation est en voie de normalisation sur la ligne 161 et les retards seront rapidement résorbés.

Vers 10h15, le train qui reliait Louvain-la-Neuve et Bruxelles-Midi a heurté la remorque d'un tracteur qui se trouvait en partie sur les voies. Le véhicule opérait un demi-tour le long des voies ferroviaires dans le cadre du chantier du RER, explique Infrabel. Lors du demi-tour, la remorque s'est retrouvée sous l'emprise des voies et a été percutée par un train qui reliait Louvain-la-Neuve et Bruxelles-Midi.

Le train accidenté s'est immobilisé en gare de Hoeilaart. Aucun blessé n'est à déplorer et les voyageurs ont pu descendre du train.