Trafic ferroviaire interrompu entre Mouscron et Lille en raison d'une action de grève

En raison d'une action des accompagnateurs de trains du dépôt de Courtrai, les trains entre Courtrai et Lille, en France, ne circulaient lundi midi pas plus loin que la gare de Mouscron. L'action a lieu après un cas d'agression contre un membre du personnel, rapporte le syndicat ACV Transcom.

L'incident a eu lieu samedi en gare de Lille. Un conducteur de train a vu quelqu'un marcher sur les rails et l'a apostrophé. Cette intervention n'a manifestement pas été appréciée, rapporte le syndicat. "En un rien de temps, une trentaine de personnes se sont rassemblées autour du chef de train et ont commencé à l'intimider. Le chef de train a pu s'enfuir, mais a été grièvement blessé par la suite. Il s'est également avéré que la police locale n'a pu arriver sur les lieux qu'après 40 minutes", explique ACV transcom.

Les accompagnateurs de trains du dépôt de Courtrai ont soumis un ensemble d'exigences à la direction, laquelle négocie avec une délégation. Le personnel a quatre exigences concrètes. Il souhaite que Sécurail ait un poste permanent à la gare de Mouscron et que celui-ci soit occupé tous les jours entre 06h00 et 23h00. Il demande que les arrêts entre Mouscron et Lille soient supprimés dans les deux sens et qu'il y ait une surveillance par caméra dans la gare de Mouscron. Enfin, il demande que le temps d'attente des trains à la gare de Mouscron, qui est aujourd'hui de 10 minutes, soit limité en direction de Lille.