Trafic ferroviaire interrompu entre Bruxelles et Ottignies les deux prochains week-ends

Les week-ends des 19-20 et 26-27 septembre 2020, un gros chantier sera effectué à Genval dans le cadre des travaux du RER sur la ligne 161 Bruxelles-Ottignies. Conséquence: la circulation des trains sera totalement interrompue entre Bruxelles et Ottignies durant ces deux week-ends. La SNCB a toutefois prévu des alternatives pour ses usagers. Les trains IC seront déviés par Leuven. Et pour les trains S, des navettes de bus assureront le transfert des voyageurs.

Les détails sont communiqués sur le site www.belgiantrain.be

Lien direct pour ce chantier précis: https://www.belgiantrain.be/fr/news/works-rer

Et voici le lien relatif à l'avancement des travaux RER sur cette ligne:

https://me.rtbf.be/article/simple/detail?articleId=10585967