Trafic de stupéfiants à Namur: cinq personnes interpellées et placées sous mandat d'arrêt

Jeudi dernier, cinq personnes ont été arrêtées dans le cadre d’une enquête de longue haleine menée par la zone de police de Namur sur un trafic de stupéfiants dans la capitale wallonne. 200 grammes de cocaïne ont également été saisis. Les cinq personnes interpellées ont été déférées devant un juge d’instruction, qui les a toutes placées sous mandat d’arrêt.

Via communiqué, les autorités judiciaires rappellent que depuis le début du mois de janvier, ce sont pas moins de 16 personnes qui ont été interpellées et privées de liberté dans le cadre de divers trafics de stupéfiants sur Namur, et que 10 mandats d’arrêt ont déjà été délivrés.