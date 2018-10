Trafic à l'arrêt sur la ligne à grande vitesse 2 entre Louvain et Liège après vol de câble

Le trafic ferroviaire est à l'arrêt vendredi entre Louvain et Liège, sur la ligne à grande vitesse 2, en raison d'un nouveau vol de câbles, indique Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel. Un autre vol de câbles a par ailleurs eu lieu dans le prolongement de cette même ligne, entre Liège et la frontière allemande, mais n'a lui pas de répercussions sur la circulation des trains.

Le premier vol est survenu vers 3h00 du matin entre Louvain et Hoegaarden sur la ligne à grande vitesse 2. Le trafic, totalement interrompu entre Louvain et Liège, est dès lors dévié sur la ligne parallèle classique (36), ce qui provoque des encombrements et des retards de 20 minutes.

Le second méfait a quant à lui été constaté vers 3h30 plus loin sur cette même ligne mais reste sans conséquence sur la circulation ferroviaire.

Le mois dernier, 55 vols ont entraîné 10.582 minutes cumulées de retard pour les voyageurs sur le rail belge, rapporte vendredi Le Soir, sur base de chiffres du gestionnaire de réseau Infrabel. Le total monte à 178 vols depuis janvier, soit 27.595 minutes de retard. "Cela fait 102 minutes de retard en moyenne par jour depuis le début de l'année", précise Frédéric Sacré. En 2012, le phénomène avait atteint son apogée, avec une moyenne de 182 minutes.