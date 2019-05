Tracts électoraux en langue étrangère : quelles sont les règles ?

Un tract rédigé en turc par Emir Kir crée la polémique. Le bourgmestre de Saint-Josse et candidat socialiste à la Chambre s'adresse à des électeurs potentiels et accuse le gouvernement Michel de s'en prendre aux Musulmans. Notamment au travers du Plan Canal. Au delà du contenu de ce tract électoral, peut-on s'adresser aux électeurs dans une langue étrangère?

« Rien ne l'interdit », explique Nicolas Bonbled, professeur de droit à l'UCLouvain, spécialiste de l'emploi des langues. « Le principe en la matière, c'est la liberté linguistique qui est consacrée par l'article 30 de la Constitution et qui est une conséquence elle-même de la liberté d'expression. Il n'y a donc pas de règle à ma connaissance qui interdirait l'usage de telle ou telle forme langagière pour les tracts électoraux. Et si c'était le cas, ce serait problématique au regard de ces droits et libertés ».

On distingue l'emploi des langues par les pouvoirs publics et par les personnes privées

Ici, la question se pose notamment parce qu'Emir Kir est bourgmestre de Saint-Josse. Et que les règles sont différentes pour les autorités publiques. Thibault Gaudin, assistant-doctorant au Centre de droit public de l'ULB détaille: « Lorsque Emir Kir s'adresse à la population de sa commune comme bourgmestre - c'est-à-dire comme autorité administrative - il est tenu de respecter la loi sur l'emploi des langues en matière administrative. Cette loi prévoit l'emploi soit du néerlandais soit du français en région bilingue de Bruxelles-Capitale ». Mais ici, c'est à titre 'privé' en quelque sorte qu'il distribue ses tracts, comme candidat.

Thibault Gaudin se rappelle: « la question s'était d'ailleurs déjà posée à propos de tracts du cdH en 2014 et n'avait pas mené à l'interdiction desdits tracts ».

D'ailleurs, certains candidats diffusent des tracts en anglais, quand ils veulent toucher - par exemple - les Eurocrates. Par contre, la liberté d'expression a ses limites. Et cela concerne toutes autres formes de communication: « On peut dire ce que l'on veut dans une langue étrangère mais hors de question d'inciter à la haine », rappelle Nicolas Bonbled, professeur à l'UcLouvain. « Si un candidat ou un mandataire politique tenait dans une langue étrangère des propos racistes, discriminants, incitants à la haine ou à la violence, il tomberait sous le coup des lois pénales belges ».