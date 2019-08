Tracteurs sur la RN25: c'est officiel, ils seront interdits dès janvier 

La décision est déjà actée puisqu’un arrêté du gouvernement wallon interdira les véhicules lents sur la RN25 à partir du 1er janvier 2020. Cette résolution annonce donc la fin des tracteurs sur cette route à quatre bandes, où les voitures roulent à 120 km/h.

Les accidents, parfois mortels, y sont récurrents à cause du différentiel de vitesse avec les engins agricoles qui ne dépassent parfois pas les 30 km/h. C’est même la route la plus accidentogène de Wallonie dans le cadre de la cohabitation entre tracteurs agricoles et voitures. On en constate en effet 4 fois plus qu’ailleurs. Le dernier accident grave en date, en février, avait provoqué la réouverture d’un débat houleux dans la région. Le ministre wallon de la mobilité, Carlo Di Antonio, avait déjà annoncé son intention de réserver la N25 au trafic automobile mais il avait dû faire face à une levée de boucliers du monde agricole local, soutenu par plusieurs bourgmestres du coin.

Le ministre a donc temporisé et réuni tous les acteurs concernés autour de la table (agriculteurs, Fédération Wallonne de l’Agriculture, Commission Provinciale de Sécurité Routière) afin de trouver des solutions qui garantissent la sécurité et la mobilité de tous.

Les tracteurs passeront par les villages, les voiries seront adaptées

Les pistes préférées par les conducteurs de tracteurs ont été longuement étudiées. Cependant, les experts ont conclu que limiter la vitesse à 90 km/h ne résoudrait pas le problème. L’élargissement de la bande de sécurité pour permettre aux engins lents de l’emprunter, comme c’est par exemple le cas du côté d’Ath sur la N56, a lui été jugé irréalisable en raison du tracé.

C’est donc la solution "itinéraire bis" qui a été privilégiée. Les engins agricoles devront passer par les villages, comme les agriculteurs le redoutaient. Les autorités se veulent toutefois rassurantes. L’interdiction prévue au 1er janvier, n’entrera en vigueur qu’une fois les aménagements nécessaires terminés. "La première chose, c’est le renforcement de la N237a, à Court-Saint-Etienne, qui n’a pas le gabarit pour accueillir ce type de charroi. On va également réaménager les places de parking sur la route de Ways, à Genappe, pour permettre le passage du charroi", explique Nicolas Yernaux le porte-parole du SPW. Notons enfin qu’il y aura toujours une exception à l’interdiction, la N25 pourra toujours être empruntée par des convois exceptionnels, y compris de type agricole, à condition d’avoir effectué les démarches adéquates.

Pour les agriculteurs, il va donc falloir oublier la N25 et accepter de se rabattre sur les routes secondaires. Mais si les aménagements promis ont de quoi rassurer, c’est la cohabitation avec les riverains qui inquiète. "Je pense que je ne suis pas le seul dans la profession à avoir l’impression qu’on se fait mal voir. Et je ne trouve pas ça agréable quoi ! On a quand même le droit de vivre, d’exercer son métier", nous a confié Christophe Delferrière, un entrepreneur agricole qui emprunte fréquemment la N25 en cette période de moisson.

A partir de l’année prochaine, ce sera donc "la nationale aux voitures, les petites routes aux tracteurs", un compromis que chacun devra accepter, il en va de la sécurité de tous. Enfin, précisons aussi, que cette décision ne signifie pas pour autant que les chauffards auront désormais carte blanche sur la N25. Le SPW a en effet annoncé dans le même temps l’installation prochaine d’un radar tronçon, de type Lidar, quelque part entre Nivelles et Wavre.