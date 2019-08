Tracteurs interdits sur la N25: la FWA s'insurge et menace d'aller devant le conseil d'Etat

Interdiction des tracteur sur la N25 : protestation des agriculteurs - JT 13h - 03/05/2018 En bref et en images, une manifestation d'agriculteurs sur la nationale 25, à Thisne. Pas question pour eux que cette route leur soit interdite, et pourtant, c'est l'intention des autorités wallonnes. Elles ont comptabilisé bien trop d'accidents impliquant des tracteurs sur cette voie rapide. Pour Les agriculteurs, ce sont la vitesse et la distraction des automobilistes qui sont essentiellement en cause.