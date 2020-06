Toutes les communes du Brabant wallon participeront à l'opération "Place aux artistes"

La province du Brabant wallon a dévoilé mardi les résultats de son appel à projets "Place aux artistes" lancé le 14 mai dernier. Il s'agissait de financer, aux côtés des communes, des prestations d'artistes un peu partout en Brabant wallon cet été afin de stimuler la relance de la culture mais aussi des loisirs, du tourisme, de l'horeca et des commerces locaux. Trois semaines plus tard, 27 communes sur 27 ont répondu à l'appel, et 16 opérateurs culturels s'y sont joints. L'objectif initial, la prestation de 250 artistes dans 50 lieux, est largement dépassé. Plus de 700.000 euros seront investis dans l'opération.

Le Brabant wallon voulait donner au secteur culturel la possibilité de rebondir au plus vite, via cet appel lancé aux communes et aux opérateurs culturels du Brabant wallon avant même la communication du Conseil national de sécurité à propos du secteur culturel. La logique annoncée était un soutien minimum de 5.000 euros par la Province pour les dossiers qui seraient introduits, avec un effet levier d'un euro supplémentaire par euro investi par une commune pour couvrir les cachets d'artistes, la prestation des métiers techniques et un pourcentage limité des frais de communication.

En trois semaines, toutes les communes du Brabant wallon ont imaginé des projets et élaboré un dossier, et seize opérateurs culturels (Atelier Théâtre Jean Vilar, Chapelle musicale Reine Elisabeth, Ferme du Biéreau, Fondation Folon...) ont proposé des projets complémentaires pour faire revivre certains lieux ou lancer des concepts innovants. On trouve parmi les dossiers des promenades artistiques, des spectacles sur les marchés, des représentations théatrales en plein air, des animations dans les parcs, une "caravane des artistes" qui produira une cinquantaine de spectacles, une journée dédiée à la danse dans plusieurs lieux publics du Brabant wallon...

"Avec l'ensemble des communes participantes et seize opérateurs culturels, la Province s'apprête à investir plus de 700.000 euros dans l'opération Place aux artistes. Des budgets importants jamais consacrés à une opération culturelle, pour permettre aux artistes et opérateurs de rebondir, de faire vivre la culture autrement malgré les contraintes", indique le député provincial en charge de la culture, Tanguy Stuckens.