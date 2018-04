Toute la province de Namur s'est engagée dans les sanctions administratives communales

Le parquet de Namur a conclu le protocole relatif aux sanctions administratives communales avec l'ensemble des communes situées en province de Namur, a fait savoir vendredi le procureur du Roi de Namur, Vincent Macq. La dernière commune à s'être récemment engagée est Gedinne.

Grâce à la signature de ces protocoles d'accord, le parquet se décharge des dossiers liés notamment aux dégradations/destructions de propriétés mobilières ou immobilières, aux coups et blessures volontaires, aux vols simples, injures..., soit environ 1.500 dossiers par an à l'échelle provinciale.

Ces dossiers sont désormais pris en main par un fonctionnaire sanctionnateur communal ou provincial. "C'était un de mes objectifs lorsque j'ai pris mes fonctions, et ce, parce qu'il fallait trouver une solution au manque de personnel et de moyens. Aujourd'hui, nous avons une uniformité sur l'ensemble de la province et j'en suis ravi", a précisé M. Macq.

Egalité entre citoyens

Cette solution a le mérite de favoriser l'égalité entre les citoyens, mais aussi de permettre au parquet de se consacrer à des dossiers prioritaires. "Cela diminue le risque d'un sentiment d'impunité, puisque auparavant, ces dossiers étaient bien souvent classés sans-suite, mais aussi de frustration des agents de police", ajoute-t-il.

À noter que le parquet peut à tout moment reprendre la main sur certains dossiers lorsqu'ils sont liés à d'autres faits. Par ailleurs, la décision d'un fonctionnaire sanctionnateur peut toujours faire l'objet d'un recours devant le tribunal de police.