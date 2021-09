Tout juste sortis de l'espace-test agricole, des jeunes maraîchers confrontés à la réalité

Cet ancien informaticien de 35 ans partage avec deux autres maraîchers de nombreux avantages: un accès au terrain et aux infrastructures, une aide technique, ainsi qu’un suivi de la couveuse d’entreprises Créa-Job pour des conseils en communication, en vente et en comptabilité.

Les espaces-test agricoles permettent aux jeunes maraîchers d’expérimenter et de développer leur projet, mais une fois les années "test" écoulées, ils se heurtent aux difficultés pour réussir à lancer et à pérenniser leur projet en dehors de ces structures. Et ça commence dès la recherche de terrain.

Une aventure qui prend fin