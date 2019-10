Toussaint : le chrysanthème a-t-il encore le vent en poupe ?

La semaine de la Toussaint est souvent significative de recueillement sur les tombes de proches. Nombreux sont ceux qui profitent de cette visite pour fleurir les sépultures. En figure de proue, le chrysanthème. Cette plante est toujours valorisée pendant cette période. Avec plus de 20 millions plantes vendues de par le monde, le chrysanthème à la particularité de fleurir tard dans l’année et peut résister à un gel modéré.

Mais chez nous, le succès est-il toujours au rendez-vous ?

Pour le savoir, petit détour par le marché dominical de Charleroi. Sur place, de nombreux vendeurs et fleuristes en tout genre profitent de la période pour vendre leurs plantes. "On fait clairement le gros de notre chiffre hivernal à cette période-ci", constate Kostas, fleuriste ambulant sur la place Charles-II. "En plus, nous devons faire face à la concurrence des super marchés qui cassent les prix."

Un constat que tire aussi Christophe, grossiste en fleur. "La vente des chrysanthèmes et des pomponettes n’est plus aussi rentable qu’il y a dix ans", ajoute le vendeur. "D’abord, la clientèle vieillit de plus en plus. Ensuite, les gens ont recours à la crémation. Il n’y a donc plus de place pour des grosses fleurs. Aussi, les gens achètent leurs fleurs de plus en plus tard. Donc, c’est difficile de faire un véritable chiffre."

Pourtant, fleurir les tombes reste une tradition très ancrée dans le cœur des Carolos à l'image de Christine. "Je ne voudrais pas que la tombe ne soit pas fleurie pour la Toussaint. On est en hiver, tout est triste. Cela remet un peu de gaieté. Je pense que les jeunes générations n’abandonnent pas la tradition contrairement à ce que l’on pourrait croire. Ma fille par exemple prête beaucoup d’attention au respect de la Toussait et de fleurir les tombes."

Pour Didier et son épouse, c’est avant tout une marque de respect pour les défunts. "On pense aux nôtres" explique-t-il. "Nous n’attendons pas la Toussaint pour le faire mais c’est symbolique le chrysanthème fait partie de cette symbolique. On pourrait prendre une autre fleur mais ce ne serait pas pareil."

Malgré ce temps automnal, les vendeurs de fleur du marché de Charleroi ont connu un franc succès. Un succès qui devrait s’étaler sur l’entièreté de la semaine de Toussaint.