Toussaint : inscrire son nom pour l’éternité dans le jardin de mémoire à Chercq

En bordure d’Escaut à Chercq (Tournai), impossible de rater les monumentaux fours à chaux. Haut lieu de l’activité économique de la région il y a plus d’un siècle, l’endroit est aujourd’hui dédié à la mémoire. Un lieu de recueillement très vivant, loin de l’image du cimetière traditionnel.

Au milieu des arbres, le toit des fours à chaux héberge un jardin de la mémoire. Il est parsemé de plus ou moins 180 colonnes en métal rouillé. On les appelle ici " passe-mémoire ". Sur chaque colonne figurent le nom, le prénom et la date de naissance du propriétaire. Ses cendres y seront dispersées à son décès.

En ce jour de Toussaint, les proches viennent y rendre hommage à leurs disparus. C’est le cas de Philippa. Elle est venue fleurir le " passe-mémoire " de son papy. " C’est très différent d’un cimetière, fait-elle remarquer. Dans un cimetière, il n’y a pas autant d’arbres et de feuilles. Un passe-mémoire, c’est aussi plus joli qu’une tombe. En plus, ici, on a une jolie vue sur l’Escaut. "