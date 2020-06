Tous les résidents et le personnel de la maison d'accueil du CPAS de Namur ont été testés pour le Covid

Après les hôpitaux, les maisons de repos, les centres pour personnes handicapées et les centres psychiatriques, les tests de dépistage du Covid sont maintenant réalisés en masse dans les maisons d'accueil. Il en existe une centaine en Wallonie et à Bruxelles. Ce sont des lieux d'hébergement d'urgence où règne une certaine promiscuité et donc un risque plus élevé de contamination. Ce mercredi, les 15 résidents et les membres du personnel de la Maison d'accueil du CPAS de Namur ont été testés.

"Nous accueillons, souvent pour quelques mois, des familles qui ont perdu leur logement, des femmes qui ont du fuir un conjoint violent, des réfugiés qui ont leur permis de séjour mais pas encore d'habitation..., explique le directeur Renaud Cornil. Ce n'est pas une population particulièrement à risque comme dans une maison de repos. Mais chez nous, une trentaine de personnes partagent une cuisine et un salon communs. Si quelqu'un est malade, il peut rapidement contaminer beaucoup de monde autour de lui."

Marie Grosjean, médecin du travail chez Mensura, ne s'attend pas à trouver beaucoup de cas positifs dans cette nouvelle campagne de tests. "La campagne dans les maisons d'accueil a commencé hier, il faut quatre ou cinq jours pour avoir les premiers résultats, mais nous sommes clairement dans la queue de l'épidémie. C'est en train de se calmer. Il n'y aura pas beaucoup de positifs."

Dans la stratégie des pouvoirs publics, cette campagne dans les maisons d'accueil marque la fin d'une politique de dépistages généralisés dans des lieux à risque. Elle doit céder la place à la nouvelle stratégie mise ne place : le tracing. Cela consiste à repérer et isoler le plus vite possible les personnes contaminées, à retrouver ensuite le plus de personnes possibles qui ont été en contact avec elle au cours des semaines précédentes et à leur proposer, enfin, un test de dépistage.