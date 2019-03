Tous les plastiques dans les sacs bleus ? Oui, mais il faut d'abord adapter les lignes de tri

Vous le savez, actuellement dans les sacs bleus, on ne peut mettre que les bouteilles en plastique, les canettes ou les cartons de boissons. Mais bientôt, on pourra y mettre tous les plastiques. Pour cela, il faut d'abord adapter les centres de tri. Comme celui de Couillet, près de Charleroi. Il reçoit les sacs PMC de trois intercommunales, dont le BEP namurois. Il faut donc d'abord construire de nouvelles lignes de tri.

"Pour pouvoir trier plus de plastiques et accepter tous les plastiques dans les sacs bleus, il faut d'abord moderniser les centres de tri, ajouter des équipements permettant de séparer ces nouveaux types de plastiques, catégorie par catégorie, en essayant d'avoir la meilleure qualité de plastique possible de chaque type afin de trouver des acquéreurs pour les recycler, explique Véronique Arnould, directrice du BEP Environnement. Ce n'est à l'issue de ces travaux qu'on pourra communiquer à la population que d'autres types de plastiques pourront rentrer dans les sacs bleus. Aujourd'hui, donc, rien ne change. Ce sont toujours les mêmes consignes de tri des emballages qui prévalent, celles existent depuis maintenant 20 ans. On ne peut toujours mettre que les bouteilles et flacons en plastique dans les sacs bleus. Lorsque les centres de tri seront prêts, il y aura une communication vis-à-vis du grand public qui sera organisée pour donner toutes les informations utiles à la population."

La construction des nouvelles lignes de tri commencera fin mai, début juin. Ce n'est qu'à partir de la fin de l'année que le centre de tri sera opérationnel et que l'on pourra mélanger tous les plastiques dans les sacs bleus.