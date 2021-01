"Tous les masques en tissu ne sont pas à jeter à la poubelle" s’insurge une fabricante de masques wavrienne

En Allemagne, les masques chirurgicaux ou FFP2 sont désormais obligatoires dans les magasins et les transports en commun. C’en est fini des masques en tissu dans ces deux espaces publics ! En Belgique, la question fait aussi débat.

A Wavre, au sein de la société Dutra qui fabrique des masques en tissu et des vêtements pour le personnel médical, la directrice Mireille Rousseaux-Nélis s’insurge "Aujourd’hui, on ne doit pas mettre tous les masques tissés à la poubelle en disant qu’ils ne valent rien".

Selon cette directrice d’usine de confection de masques, la priorité aujourd’hui n’est pas de remplacer les masques en tissu par des masques chirurgicaux ou FFP2, mais bien d’éduquer la population sur la manière de porter ces masques. Le masque doit coller au visage "comme une seconde peau, du dessus du nez au menton", explique-t-elle.

Mireille Rousseaux-Nélis ajoute : "Le masque en tissu est protecteur, mais il faut en prendre soin. Cela veut dire le laver chaque fin de journée : le mettre dans une casserole à bouillir trois minutes, c’est une solution". Pas question de porter un masque en tissu plusieurs jours d’affilée. La recommandation est même de le changer au bout de quelques heures. Pour la directrice de Dutra, cette recommandation pourtant cruciale est peu appliquée dans la population.

Troisièmement, c’est le type de tissu du masque qui est déterminant. "Au début de la pandémie, les bonnes volontés ont sorti un peu n’importe quoi de leurs tiroirs pour faire des masques pour aider la communauté, et c’était un bon signe ! Mais aujourd’hui, il faut promouvoir un tissu qui tient la route en termes de protection." Le problème est que toutes sortes de qualités de masque en tissu se retrouvent pour le moment en magasin. Mireille Rousseaux-Nélis donne alors deux conseils : préférer le tissu 100% polyester et les masques multicouches.

Alors oui, les masques chirurgicaux et FFP2 sont des barrières plus efficaces, mais encore faut-il les utiliser pour quelques heures seulement. "Mon mari travaille dans le milieu universitaire. Il me raconte que beaucoup d’étudiants mettent un masque jetable mais le garde toute la semaine. Le jetable à ce moment-là n’est pas plus hygiénique que du tissu", explique la directrice de l’usine de confection de masques.