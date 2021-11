Tous les adultes bruxellois peuvent déjà s’inscrire pour la dose booster

Tous les Bruxellois âgés de 18 ans ou plus peuvent désormais s’inscrire pour une dose "booster" — une dose de vaccin supplémentaire contre le Covid-19 —, via la plateforme Bruvax, confirme la Commission communautaire commune lundi à la suite d’une information de Bruzz. Lors de l’inscription, il faut tenir compte du délai obligatoire entre la dernière dose et la dose de rappel.