Découvrez notre carte intéractive des "communes pédestres" de Wallonie

Comme les restaurants ont leur guide Michelin, les communes wallonnes ont depuis 2018 leur label "commune pédestre". En lieu et place des étoiles, des baskets récompensent les communes qui ont réalisé des actions favorables à la mobilité douce et au développement d’un réseau de petites voiries publiques.

Avec l’ASBL Tous à pied, la Wallonie a ainsi labellisé 45 communes depuis l’année dernière. Dans le top 3, Walcourt, Nassogne et Viroinval ont obtenu 4 baskets, le plus haut score possible. Découvrez sur notre carte les autres communes récompensées.