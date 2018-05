Tournée de l'école de cirque palestinienne : un spectacle qui évoque le sort des réfugiés

Un décor minimaliste fait de caisses en bois. Les sept artistes les bougent à la force des bras. Pas un mot, mais un langage corporel qui parle. Marah fait partie de la troupe depuis le début. Ce n'était pas évident au début de faire accepter à ses proches de faire du cirque, mais pour elle, le cirque est une bulle d'oxygène face aux tensions quotidiennes vécues en Cisjordanie : "Vivre à Ramallah, c'est penser continuellement au problème d'occupation. C'est un réel stress de l'intérieur et de l'extérieur. Et il n'y a aucun endroit pour exprimer ses sentiments. Donc, c'est comme une échappatoire pour nous de faire du cirque pour exprimer nos peurs et nos angoisses au travers de nos corps, nos mouvements ou nos voix." Aujourd'hui Marah est la première femme engagée comme coach dans ce cirque.

Art nouveau

Une belle victoire quand on sait que cette école a pu voir le jour il y a 10 ans, grâce à un projet de coopération initié par le mouvement Présence et action culturelles. Jusque-là, le cirque n'était pas un art très reconnu en Palestine. Jessica De Vliegher, la cofondatrice de l'école : "Le cirque est tout à fait nouveau en Palestine. Même si les Palestiniens ont toujours choisi la voix culturelle pour exprimer leurs droits et leurs histoires, mais c'était surtout à travers les arts traditionnels comme la musique, mais depuis 15 ans, il y a eu une vague d'intérêt pour s'exprimer plus à travers des outils de création plus contemporains, comme le cirque."

Ce spectacle "Sarab" va plus loin et évoque le sort de tous les réfugiés dans le monde. Marah insiste : "Nous ne parlons pas des Palestiniens en particulier. C'est valable partout dans le monde. Ma mère est réfugiée. Nous sommes tous des enfants de réfugiés en Palestine, de près ou de loin ou même si c'était il y a longtemps. Mais nous sommes des ambassadeurs pour délivrer un message au public. Ce n'est pas seulement un spectacle que vous regardez en silence comme si vous regardiez les infos à la télé. Non, vous devez ressentir la souffrance des gens."

Une prestation qui s'accompagne de chants d'espoir... Les prochaines représentations se tiendront le vendredi 25 mai, à Bierbeek; à Ath le samedi 26 mai et le vendredi 1er juin à Namur.