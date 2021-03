Tournai: visite du ministre de l'Economie wallonne au Centre Terre et Pierre

Le ministre de l'Économie wallonne, Willy Borsus (MR), a visité ce mardi matin le Centre Terre et Pierre (CTP) à Tournai. Le centre de recherche est spécialisé en économie circulaire, plus particulièrement dans la valorisation des déchets industriels et post consommation vers de nouveaux matériaux dits circulaires.

La visite s'est déroulée en compagnie du bourgmestre de Tournai, Paul-Olivier Delannois (PS), du président du centre, Frédéric Dufour, et du directeur général du CTP, Stéphane Neirynck. Le CTP crée de nouvelles matières premières ou de nouveaux matériaux dits circulaires à partir de sous-produits industriels et de déchets de post-consommation.

Impliqué dans les travaux préparatoires du plan wallon "Circular Wallonia", le CTP coordonne le projet "Remind Wallonia" (Reverse Mineral Industry) retenu dans le cadre du plan de relance. "Remind" a pour objectif d'accélérer la circularité des matériaux de construction en Wallonie. Validé en janvier dernier par le gouvernement wallon, ce plan liste six filières prioritaires dont le secteur de la construction. Le CTP de Tournai héberge les travaux du projet "Remind" soutenu par le ministre Borsus. "Ce genre de collaboration entre les centres de recherche, les universités et les industriels est essentiel afin d'accélérer la circularité des matériaux de construction en Wallonie et de générer de l'emploi local et durable. L'économie circulaire, dans son ensemble, emploie déjà plus de 14.000 personnes en Wallonie et quelque 56.000 si l'on tient compte des emplois indirects, raison pour laquelle ce projet a été inscrit dans la stratégie Circular Wallonia", a déclaré Willy Borsus.

Elaboration de nouveaux projets industriels

Concrètement, "Remind" regroupe quatorze acteurs majeurs de l'industrie primaire (de l'extraction et de l'utilisation de ressources minérales naturelles) et de l'industrie du recyclage en Wallonie. Ces acteurs se sont associés autour de neuf projets de recherche industrielle complémentaire. Leur objectif commun est d'élaborer de nouveaux projets industriels qui stimuleront l'économie, l'emploi durable et non-délocalisable, ce qui favorisera la transition du secteur vers une industrie wallonne décarbonée.

Sur une superficie de 9.000m2, le CTP dispose de halls pilotes permettant de démontrer à grande échelle, entre la taille laboratoire et la taille industrielle les solutions innovantes de recyclage et de valorisation des matières secondaires. Une démonstration grandeur nature de tri et de séparation en voie humide et en voie sèche de matériaux issus de la déconstruction de bâtiments a été opérée ce mardi matin.