Tournai: visite du ministre de l'Economie wallonne au Centre Terre et Pierre et au Port Autonome de Pecq

Le ministre de l'Économie wallonne, Willy Borsus (MR) a découvert et inauguré ce mardi à Pecq REPLIC, une unité pilote de traitement des déchets de plâtre. Le procédé sépare les divers constituants des matériaux afin de récupérer et réutiliser le plâtre.

Après la visite du Centre Terre et Pierre (CTP) de Tournai, le ministre Borsus s'est rendu mardi en fin de matinée au Port Autonome de Pecq, entre Tournai et Mouscron. Ce PACO accueille dans ses installations l'unité REPLIC (REcyclage du PLâtre à destination des Industries Cimentières).

Ce projet REPLIC a été présenté au ministre par Laurent Dupont, président du comité de direction de l'intercommunale Ipalle. Associée au CTP de Tournai, Replic est une première en Europe. Fruit d'un partenariat public-privé unissant l'intercommunale Ipalle, le groupe SUEZ et l'entreprise tournaisienne Dufour/Cogetrina, cette unité pilote traite les déchets de plâtre apportés directement sur le site ou collectés par les trois structures associées.

Recyclable à l'infini

Le procédé innovant permet de séparer efficacement les différents constituants des matériaux afin de récupérer et réutiliser le plâtre. Ne pouvant être ni recyclé, ni valorisé énergétiquement par incinération, le plâtre collecté dans les recyparcs et les entreprises était jusque il y a peu mis en centre d'enfouissement technique de classe 2. Or, ce produit peut être recyclé à l'infini.

Le gisement annuel de déchets de plâtre en Wallonie représente plus ou moins 15.000 tonnes, 35.000 tonnes en Belgique, soit une quantité non négligeable de matériaux valorisables. Au-delà de la Wallonie, le Nord de la France et la Flandre sont également des zones à haut potentiel de récupération de ce type de déchet.

Plâtre et ciment

Le produit fini alimente ensuite les cimenteries, comme retardateur de prise du ciment, et l'industrie du plâtre elle-même. Les tests menés par le Centre de Recherches de l'Industrie Cimentière démontrent que le plâtre recyclé offre des performances équivalentes en comparaison au gypse (pierre à plâtre) artificiel ou d'origine naturelle.

Maillon central de l'économie circulaire, le recyclage fait l'objet tant de recherches que d'investissements, permettant à un nombre croissant de flux de déchets de connaître une nouvelle vie et du même coup de préserver les ressources naturelles. C'est désormais le cas pour le plâtre avec l'ouverture d'un centre de recyclage au Port Autonome de Pecq. Notons que dans le domaine de la construction durable, l'utilisation de matériaux recyclés est un atout précieux.