Tournai va se débarrasser de son abattoir communal

Le conseil communal a officiellement décidé de le vendre lundi soir. C'est donc la fin d'un long feuilleton, pour cet abattoir qui était à l'arrêt depuis cinq ans.

L’abattoir n'était plus aux normes. Il n’était plus capable non plus de rivaliser avec des installations plus modernes. Et il devait faire face à la concurrence locale, féroce puisque on compte également des abattoirs à Mouscron et à Ath.

A Tournai, l’abattoir communal date des années 80. Et il a coûté cher aux Tournaisiens car la Ville a dû sans cesse investir pour le garder aux normes. Au début des années 2000, elle avait d'ailleurs abandonné et avait confié sa gestion à un privé sous la forme d'un bail emphytéotique.

Depuis 2014, Euro Meat Group était aux commandes. Un groupe spécialisé qui était censé le faire tourner. Sauf qu’Euro Meat Group n'a rien fait pour relancer l'activité. Il était d'ailleurs en litige avec la Ville devant la justice.

Finalement, un accord a été trouvé entre les deux parties. Sauf offre supérieure, Euro Meat Group - sous le nom "Les Abattoirs du Hainaut" - rachètera les installations tournaisiennes pour 945.000 euros. Ça ne compensera évidemment pas tout l'argent que la Ville a investi dans cet abattoir depuis plus de trente ans… Mais on dira que c'est mieux que rien.