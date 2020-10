Tournai: une personne perd la vie dans un incendie

Une personne a perdu la vie mercredi matin dans un incendie à Tournai. L'identité de la victime n'était pas encore déterminée à 16h00, selon l'officier qui a dirigé l'intervention. Les causes du brasier restent également inconnues.

Les pompiers de Tournai et de Leuze-en-Hainaut étaient toujours sur place mercredi à 16h00 afin de maîtriser des reprises de feu. L'incendie a ravagé en matinée un ancien magasin de vélos situé rue de Marvis, à Tournai.

Le feu a pris peu avant 11h30 dans le bâtiment composé d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et de combles. "A notre arrivée sur place, une importante colonne de fumée se dégageait de cette habitation. Une personne avait réussi à sortir seule de cette maison et nous a indiqué la possibilité qu'il y ait une autre personne dans le bâtiment en feu", explique le capitaine Issam Joudar, qui a dirigé l'intervention. La personne rescapée a été conduite en milieu hospitalier pour un contrôle tandis que les pompiers sont partis à la recherche du second occupant. "Les sauveteurs ont retrouvé le corps d'une personne qui était déjà décédée. Le corps a été brûlé. La victime n'a toujours pas été identifiée", a précisé M. Joudar.

À l'arrière du bâtiment, les pompiers ont également dû combattre les flammes dans un hangar qui abritait d'anciens vélos. Les secouristes procèdent actuellement à des opérations de déblaiement des lieux. "Tant que les pompiers sont sur place et qu'il y a donc danger, aucun expert ne sera envoyé sur les lieux", a indiqué le premier substitut du procureur du roi de Tournai, Frédéric Bariseau. "S'il y avait des éléments suspects, cet incendie pourrait faire l'objet d'une instruction. Nous n'en sommes pas encore là", a-t-il prévenu.

Le quartier où s'est déclaré l'incendie était toujours bouclé par la police mercredi après-midi.