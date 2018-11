Tournai: une instruction a été ouverte et une autopsie ordonnée pour identifier le corps repêché

Le corps sans vie d'un homme a été découvert jeudi dans l'Escaut, à Tournai. La victime n'a pas été identifiée. Une instruction a été ouverte et une autopsie a été ordonnée.

"La victime est un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Le corps, qui est complet, n'a pas séjourné très longtemps dans l'eau. Il est même possible que ce corps ait été immergé ce jour dans l'Escaut. La victime n'avait pas de papiers d'identité sur elle. Elle n'a toujours pas été identifiée. Cette personne ne correspond pas à aucune disparition récente", indiquait jeudi en début de soirée Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons. Une instruction a été ouverte et une autopsie sera pratiquée jeudi soir.

Deux promeneuses

Afin d'identifier le cadavre et d'élucider les causes de la mort, les hommes de la "des team" (police scientifique) de la police judiciaire fédérale de Tournai et de la DVI (division d'identification des victimes) sont descendus sur les lieux.

Le cadavre a été repéré jeudi, peu avant 10h00, à hauteur du quai des Vicinaux à Tournai par deux dames qui marchaient le long de l'Escaut. Les pompiers de Tournai ont notamment envoyé sur place un camion porteur de bateau.

Avec le courant, le corps a été repêché par les services de secours à hauteur de la rue de l'Ecluse et du chemin de halage. Hissé sur la berge, le cadavre a ensuite été caché des regards par les pompiers. Chute accidentelle, suicide ou acte violent, toutes les hypothèses sont envisagées.