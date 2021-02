Tournai : une dizaine de cas positifs au Covid-19 au Centre d'accueil Croix-Rouge pour demandeurs d'asile

Une dizaine de personnes sur les 590 résidents du Centre d'Accueil de Tournai ont été testées positif au coronavirus. Ces derniers sont isolés des autres résidents. En plus des règles décidées par les autorités fédérales et régionales pour lutter contre le Covid-19, Fedasil a décidé de prendre des mesures complémentaires. Par exemple, les repas ne se prennent plus au self-service du restaurant. Ceux-ci sont directement apportés dans la chambre des résidents. Les entrées et sorties dans le centre sont interdites sauf pour raisons médicales ou pour permettre aux étudiants de se rendre à l’école.

Les personnes positives sont isolées des autres résidents. Idem pour les personnes en quarantaine ou étant entrées en contact avec une personne positive. Des médecins et des infirmiers suivent la situation de près dans le Centre.

Depuis le début de la pandémie, peu de cas de contamination ont été enregistrés dans ce Centre de Tournai.