Tournai: une dame victime d'un incendie alors qu'elle gardait ses petits-enfants

Un incendie s'est déclaré jeudi, peu avant midi, dans une fermette de la région de Tournai. L'occupante des lieux, une grand-mère qui gardait ses petits-enfants, a été choquée et hospitalisée. Le bâtiment, qui a subi de très importants dégâts, n'est plus habitable.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés jeudi, vers 11h40, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation située au n°53 de la rue Albert 1er à Vezon, dans l'entité de Tournai. Venant des casernes de Péruwelz, Antoing et Tournai, deux camions-citernes, deux autopompes, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "A notre arrivée, une dame âgée et les deux petites filles qu'elle gardait avaient pu quitter le bâtiment en feu. La toiture était déjà entièrement embrasée. Elle s'est ensuite écroulée", a indiqué vers 13h30 le lieutenant Serge Picas qui a dirigé l'intervention.

L'incendie s'est déclaré dans une ancienne fermette à quatre façades composée d'un rez-de-chaussée et de combles aménagés sous la toiture. "Très choquée par la situation, la dame a été prise en charge par les secouristes et admise en milieu hospitalier. Les deux petites filles sont indemnes", a précisé l'officier.

Durant l'intervention, les pompiers ont dû évacuer deux bonbonnes de gaz destinées à alimenter la cuisinière. Un chat a également été sauvé par les secouristes. Malgré les moyens en hommes et en matériel, la toiture et les combles ont été totalement détruits. Au rez-de-chaussée, les dégâts dus à l'eau et aux fumées sont conséquents. La maison n'est plus habitable et l'occupante des lieux devra être relogée.

Selon l'officier, les causes de l'incendie n'ont pas encore pu être déterminées.