Tournai: une dame délestée de son sac sous la menace d'un couteau

Une personne a été violemment agressée dimanche après-midi en rue à Tournai. Les auteurs lui ont placé un couteau sous la gorge, a-t-on appris lundi auprès du parquet de Tournai.

Les faits se sont déroulés dimanche après-midi le long de la rue Allard l'Olivier à Tournai, une artère implantée en périphérie des proches boulevard Lalaing et du Roi Albert. L'agression s'est produite peu après 16h00 dans la rue située entre le Centre hospitalier de Wallonie picarde et le Centre régional de psychiatrie. Quittant son véhicule, afin de rendre visite à un membre de sa famille, une dame portait son sac à main. Un individu arrivant en courant l'a attrapée et lui a immédiatement placé un couteau sous la gorge. "Le côté tranchant de la lame était fortement appuyé contre sa peau", précise le 1er substitut Eric Joly du parquet de Tournai-Mons.

Au même moment, un second agresseur est intervenu et a exigé le sac de la victime. Sous la menace de l'arme et le ton agressif de son agresseur, le victime s'est exécutée. Le premier des deux auteurs a retiré le couteau de la gorge de sa victime, puis l'a poussée vers l'avant afin d'assurer sa fuite. Les deux suspects ont pris la fuite en courant. On ignore le montant du préjudice. Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis. Le parquet de Tournai a été avisé des faits.