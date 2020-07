Tournai: une arrestation après l'incendie d'un immeuble à appartements

Une personne a perdu la vie le 21 juin lors d'un incendie à Tournai. Son compagnon de chambre a été placé sous mandat d'arrêt. "La chambre du conseil a confirmé cette arrestation", a indiqué le Parquet de Tournai ce jeudi qui a par ailleurs précisé qu' "À la demande de la juge d'instruction de Mons Véronique Laloux, aucune information n'a été communiquée à la presse concernant ce dossier".

"Le jour des faits, le dimanche 21 juin, vu les éléments recueillis lors de l'enquête, j'ai mis ce dossier à l'instruction du chef d'assassinat et d'incendie volontaire, avec les circonstances aggravantes que les faits ont été commis la nuit, dans un immeuble habité" a signalé Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai. "Le lundi 22 juin, l'auteur présumé a été placé sous mandat d'arrêt. Dans les cinq jours qui ont suivi, le mandat d'arrêt a été confirmé par la Chambre du Conseil de Mons. L'inculpé, plus âgé que la victime, logeait dans la même chambre", a-t-il poursuivi. Aucune information n'a été divulguée concernant le mobile de cet incendie volontaire.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés le dimanche 21 juin, à 04h30 du matin, qu'un incendie s'était déclaré au second étage d'un immeuble à appartements situé entre le quai St-Brice et à la rue des Campeaux à Tournai. Composé d'un rez-de-chaussée et de trois étages, le bâtiment était une ancienne brasserie transformée en une multitude de logements. Le Plan d'Intervention Médical avait été déclenché et une douzaine de locataires avaient été évacués. C'est en déblayant les lieux que les pompiers avaient découvert le corps sans vie d'un des locataires, un homme âgé d'une trentaine d'années.