Tournai: un malfrat intercepté après une longue course-poursuite dans les rues de la ville

C'est dans le quartier de la gare de Tournai, jeudi en soirée, qu'une course-poursuite a débuté. Une patrouille de la police qui circulait dans ce quartier a repéré une voiture portant des plaques d'immatriculation volées. Lors du contrôle, le chauffeur du véhicule a pris la fuite. "Il y a eu 12 minutes de course-poursuite, sur les boulevards et au centre de Tournai. C'est énorme. L'individu a roulé jusqu'à 100km/h au centre-ville et a forcé quatre barrages de la police. Il a notamment emprunté la rue des Remparts qui était en travaux et a brûlé plusieurs feux rouges sur les boulevards périphériques. C'est une chance qu'il n'y ait pas eu de blessés", a rapporté Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du Roi de Tournai.

Des coups de feu

Alors que la voiture du fuyard était dans le rond-point de la Dorcas, au bas du boulevard du Roi Albert, la police a ouvert le feu à deux reprises en direction des pneus. Un des pneus a probablement été touché puisque la voiture a déjanté un peu plus loin. Le chauffard s'est alors dirigé vers le centre de la ville. Empruntant l'avenue des Etats-Unis, l'individu s'est dirigé vers le quartier St-Piat où il a heurté six véhicules en stationnement. Prenant la fuite à pied, l'homme a rapidement été interpellé par la police.

Un peu de tout

Dans la voiture, on a retrouvé des outils et 6 GPS volés ainsi qu'un demi-gramme d'héroïne. Déjà connu pour des dossiers liés à des armes, des coups, des stupéfiants et une rébellion, l'individu sera entendu vendredi soir par le juge d'instruction. Le parquet a requis à son encontre un mandat d'arrêt pour entrave méchante à la circulation, rébellion armée, vol de voiture et de plaques, divers accidents et conduite sans permis. L'individu est aussi suspecté d'avoir récemment commis, avec son frère, un vol avec violence à Tournai.

Ce frère a d'ailleurs été intercepté jeudi soir dans le quartier St-Piat, sur les lieux mêmes des accidents commis par son aîné. Mineur d'âge, l'intéressé sera entendu par un juge de la jeunesse.