Tournai: un immeuble à appartements de la résidence Carbonnelle évacué suite à un incendie dans des garages

Un incendie s'est déclaré vendredi peu avant midi dans un immeuble à appartements à Tournai. Les logements ont été évacués et le PIM (plan d'intervention médical) a été déclenché.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, à 11h30, qu'un incendie s'était déclaré au sein de la Résidence Carbonnelle à Tournai. C'est dans une batterie de garages situés sous un immeuble à appartements que le feu a pris. Venant des casernes de Tournai et d'Antoing, deux camions-échelles, deux autopompes, un camion-citerne et plusieurs véhicules de commandement ont été dépêchés sur place. Les résidents de ces logements sociaux ont été évacués. Le Plan d'intervention médical ayant été déclenché, trois ambulances et un SMUR ont été dépêchés sur les lieux. On ignorait peut après midi s'il y avait des victimes. Les pompiers sont toujours en intervention.