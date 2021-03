Tournai : un acheteur pour la chapelle du Collège Notre-Dame ?

L'édifice religieux fait 750M2 et 22m sous la voûte © RTBF

Le Pouvoir Organisateur a tranché : il faut vendre "mais la vendre pour un projet qui respecte dans toute la mesure du possible le bâtiment. On ne veut pas n’importe quel type de commerces ou d’utilisations. Une boîte de nuit ne sera pas possible, il faudra quelque chose de plus discret", poursuit Alex Bonnet.