Tournai: soupçonné d'avoir tué son épouse, il est finalement acquitté

Le tribunal correctionnel du Hainaut a acquitté jeudi Alexis D. pour le meurtre de son épouse. Le prévenu soutenait que sa femme avait chuté accidentellement des escaliers, le 18 avril 2010, dans leur habitation de Frasnes-lez-Anvaing. La suite a été une confrontation entre médecins légistes et d'autres experts. Le tribunal a estimé que le ministère public n'avait pas apporté la preuve de l'homicide à suffisance.

Le 18 avril 2010, Hélène F. est décédée à l'hôpital de Gand à la suite de plusieurs fractures du crâne et d'un sévère traumatisme crânien. Son époux déclarait qu'elle avait chuté des escaliers. Cependant, une instruction a été ouverte et, lors de celle-ci, les enquêteurs ont découvert que le mari avait menti sur une série de choses, qu'il avait une dette de 60.000 euros envers son ancien employeur et qu'il avait contracté une assurance-vie au nom de son épouse.

Pour le tribunal, il n'allait pas toucher cette assurance car son épouse devait encore fournir à sa compagnie d'assurances des documents médicaux prouvant qu'elle était en bonne santé.

Le tribunal a également estimé que le couple n'était pas en litige à la suite du licenciement du prévenu. D'une part, il avait trouvé un autre travail et, d'autre part, le couple avait passé la soirée ensemble la veille des faits, sans les enfants. Selon les messages envoyés à sa mère, la victime n'a pas laissé transparaitre un climat de conflit. Enfin, les déclarations des médecins légistes, qui n'avaient pas exclu la thèse criminelle, ont été contredites par d'autres expertises demandées par la défense.