Des dizaines de maisons particulières, de commerces, de bâtiments publics abritent des caves du 12ème siècle. De véritables joyaux, enfouis sous une épaisse couche de poussière, que découvrent en ce moment des spécialistes de l'urbanisme et du tourisme. La Ville souhaite recenser les nombreuses caves médiévales. Un appel est lancé aux habitants.

Tournai: des trésors du Moyen-âge sous nos pieds - © Tous droits réservés C'est un classique du mois de septembre: les Journées du Patrimoine s'articulent chaque année autour d'un thème bien particulier. En septembre 2018, le patrimoine insolite, et ses dessous, seront à l'honneur. Dans la Cité des Cinq Clochers, on a sauté sur l'occasion. "Allons découvrir les dessous du patrimoine! C'est ce qu'on est en train de faire, et c'est passionnant!", s'enthousiasme Catherine Vanden Broecke, coordinatrice des Journées du Patrimoine à l'Office du Tourisme.

Au 63 de la Grand'Place - © Charlotte Legrand Direction un magasin de lunettes, sur la Grand'Place. La façade, splendide, est celle d'un ancien tribunal. Au deuxième sous-sol, nous découvrons une cave voûtée, avec deux colonnes de pierre calcaire. "C'est magnifique!" s'exclame Florian Mariage, "Monsieur Patrimoine" à la ville de Tournai. Armé de sa lampe de poche, l'historien inspecte les "tambours" des colonnes. "Regardez les traces d'outils, les coups de ciseaux. Cela va nous permettre de dater ces colonnes, car les outils des tailleurs de pierre ont beaucoup évolué, ils nous offrent des indices très intéressants". Il a hâte de pousser plus loin ses investigations, et confie être même "un peu ému, devant une telle découverte". "Attendez, il y en a d'autres, beaucoup d'autres!", prévient le propriétaire. "Sur la Grand'Place, j'en connais au moins six!"

Une banque qui cache un trésor, sous son coffre-fort - © Charlotte Legrand Direction une banque toute proche, à deux pas du beffroi et de la cathédrale. Le propriétaire possède lui aussi une cave vieille de plusieurs centaines d'années, sous le coffre-fort. Il faut un certain courage pour descendre jusque là. Ne pas avoir peur de se salir non plus. "Mais le spectacle vaut le détour", confirme Catherine Vanden Broecke. Elle a visité tout récemment les caves de l'évêché. "Ma-gni-fi-que! Je rêve d'organiser des visites, pour le public, à l'intérieur". Là-bas, nous dit-elle, tout est fastueux, les colonnes splendides, majestueuses. Pas grand chose à voir finalement avec cette petite cave humide. "C'est toute la diversité du quartier de la Cathédrale. Il y vivait aussi bien des chanoines que des petites gens, des commerçants, des notables...des gens de différentes conditions, avec un habitat différent. C'est intéressant de pouvoir retracer ça aussi".

La Grand'Place au Moyen-Age - © Charlotte Legrand Lorsqu'on se promène sur la Grand'Place de Tournai, on pourrait croire qu'elle a traversé les siècles, intacte. Il n'en est rien. "Très peu d'immeubles sont d'époque. La plupart ont été pilonnés pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il a fallu quasiment tout reconstruire, confirme Florian Mariage. Le patrimoine médiéval est donc...en-dessous de la Grand'Place. C'est là que dorment, sous les pieds des Tournaisiens les vestiges du Moyen-âge". En collaboration avec les asbl "Pasquier Grenier" et les "Amis de la cathédrale", Tournai lance un programme d'inventaire de ces caves.

Mr Goossens, propriétaire d'une cave - © Charlotte LEgrand Une enquête en ligne est déjà disponible sur le site www.tournai.be/caves-medievales. Les propriétaires/locataires peuvent y décrire leur(s) cave(s) et dans un second temps, un relevé plus précis sera réalisé. Avec Tongres, Tournai est l'une des plus anciennes villes de Belgique et existait déjà sous l'Empire romain. Elle devint très tôt un centre épiscopal lors de la période mérovingienne. Ville deux fois millénaire, Tournai abrite la cathédrale Notre-Dame et le beffroi (tous deux du XIIe siècle), inscrits au patrimoine mondial de l'Unesco.