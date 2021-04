Tournai : Qui a eu cette idée folle d’un jour inventer une école de porteurs de géants ?

C’est une idée qui trottait depuis plusieurs mois voire plusieurs années. Et aujourd’hui, la formation est lancée !

Tout tout tout, les plus jeunes sauront tout sur le monde des géants. De l’habillage au portage, en passant par le côté historique et culturelle… Le patrimoine tournaisien est mis en valeur.

"Dans la région de la Wallonie picarde, les géants sont forts implantés donc c’est important de montrer cette culture aux petits pour perpétuer la tradition", explique Nicolas Lavigne, un des responsables de l’initiative et animateur.

À partir du 12 avril, les plus de 8 ans peuvent participer à une semaine de stage et s’essayer à la discipline.

Autour de la table, les enfants en apprennent davantage sur l'origine et la vie des géants © W.L. - RTBF

On dit toujours que c’est 90% dans la tête et 10% dans les muscles

"Ce folklore s’apprend avec le cœur, ce n’est pas comme à l’école où on est assis sur un banc", ajoute l’animateur.

Différentes activités sont proposées en collaboration avec la maison de jeunes, Masure 14 : ateliers lecture et dessin, habillage d’un buste, manipulation d’accessoires, visionnage d’un film, entraînement à l’extérieur en musique et visites guidées dans plusieurs musées du centre-ville.

Le placement des mains, la posture et le regard sont des éléments importants pour savoir soulever le géant. © W.L. – RTBF

On peut dire que le projet rencontre un certain succès. Les enfants sont au rendez-vous et en quête de savoirs.

"On espère que ces jeunes vont prendre goût à la passion du métier pour que, plus tard, ils puissent devenir les futurs porteurs des géants de Tournai", indique Nicolas Lavigne.

"Ce serait dommage que cela se perde", poursuit Sophie Deschamps, animatrice à Masure 14.