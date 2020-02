Tournai: que font les professeurs pendant les journées pédagogiques ?

"Les journées pédagogiques, ce n'est pas un congé, explique Diane, professeur de latin. Dans ma discipline, c'est une rare occasion de rencontrer des collègues. C'est une façon d'échanger dans le but de s'améliorer." Un étage en-dessous, Coralie, professeur de math, abonde dans le même sens: "C'est un moment où on peut se retrouver entre collègues de diverses écoles pour échanger sur nos parcours, nos expériences".

On les appelait "conférences" autrefois. Et à hauteur d'élève, ça voulait simplement dire "congé". Mais pour les professeurs, que signifient ces "journées pédagogiques" ? Ce mercredi matin, la cour de l'Athénée royal Robert Campin, à Tournai, est vide. Mais certaines classes sont occupées par des professeurs en formation. Ils sont issus de plusieurs écoles de la région et regroupés par matière.

"Trouve X"

Tous les enseignants ne viennent pas à ces journées avec enthousiasme. "Lorsqu'on était sur la route, on s'est dit "Encore une formation de plus! On a laissé nos élèves, on va perdre des heures..." Et finalement, dès qu'on a commencé, à la première demi-heure, on est rentré dans le jeu. On était content d'être là. Parce que c'était très vivant, très pratique, concret".

Le thème du jour est le même pour tout le monde: les consignes. Le formateur rappelle que quand un élève fait une erreur... c'est parfois à cause de l'énoncé de la question. "Trouve X, c'est le grand classique. L'élève entoure la lettre X et dit "il est là" et il n'a pas tort. "Détermine la valeur de X", "Calcule la valeur de X", auraient été de meilleures formulations de la consigne."