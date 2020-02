Tournai: placé sous mandat d'arrêt après une course-poursuite, il est libéré sous conditions

Placé sous mandat d'arrêt après une course-poursuite entre Enghien et Tournai, un Athois a été entendu mardi par la Chambre du conseil de Tournai. Le chauffard a été libéré sous conditions.

Cet habitant de Ghislenghien (Ath), âgé de 33 ans, avait été placé vendredi dernier sous mandat d'arrêt par Mme Hanton, juge d'instruction à Tournai. L'intéressé avait été écroué sous le coup d'une double inculpation. Il était poursuivi d'une part pour entrave méchante à la circulation et rébellion armée et d'autre part pour détention d'armes sans autorisation.

L'inculpé a été entendu mardi par la Chambre du conseil de Tournai qui devait infirmer ou confirmer pour un mois son mandat d'arrêt. Au terme de l'audience, l'instance a décidé la libération de l'inculpé. "Au moment des faits, l'intéressé était sous l'influence de la boisson. Il a été libéré sous conditions, notamment un suivi psychologique. Cette libération lui permettra d'autre part de garder son travail", commentait en fin d'après-midi Eric Delhaye, procureur du roi de division à Tournai. Les faits ont débuté jeudi dernier en fin d'après-midi à Hellebecq (Silly) où la police de la zone de 'Sylle et Dendre' avait repéré un véhicule roulant à une vitesse excessive. Le conducteur a forcé un premier contrôle et a réussi à prendre la fuite. Les forces de l'ordre ont stoppé la poursuite et ont alerté les proches zones de police.

Roulant à plus de 100km/h, le fuyard a pris la direction de Tournai. Après avoir heurté plusieurs voitures, le chauffard a été bloqué vers 16h00 par la police le long du boulevard des Combattants à Tournai. Dans son véhicule, les policiers ont découvert un pistolet d'alarme mais aussi un revolver de calibre 12 modifié dont une balle était introduite dans la chambre. Selon les déclaration de l'inculpé, le fait qu'il était en possession d'armes avait "justifié" sa fuite.