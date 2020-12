Tournai: mise en lumière de la campagne "Cathédrale Tournai 2020-2021"

Un concert virtuel de Blanche et une nouvelle mise en lumière marqueront le lancement de la campagne "Cathédrale Tournai 2020-2021". L'événement sera la pierre angulaire du 20e anniversaire du classement de l'édifice en cette fin d'année 2020 et le 850e anniversaire de sa dédicace en 2021.

Une série de personnalités réunies autour de Monseigneur Guy Harpigny, évêque de Tournai, ont tenu jeudi en fin d'après-midi une conférence de presse relative à l'inauguration de la campagne "Cathédrale Tournai 2020-2021" et, après un nouvel éclairage intérieur en 2015, de la nouvelle mise en lumière extérieure de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai.

Des anniversaires

Deux événements importants liés au patrimoine mondial de l'Unesco animeront prochainement le territoire hennuyer, d'abord le 20e anniversaire du classement de la Cathédrale Notre-Dame de Tournai en cette fin d'année 2020, ensuite le 850e anniversaire de sa dédicace en 2021. Alors que cette campagne devait commencer cet été, les réglementations sanitaires liées au Covid-19 ont poussé la province de Hainaut et la ville de Tournai à reporter cette inauguration, tout en trouvant le moyen de s'adapter aux mesures qui pourraient s'appliquer à l'avenir.

Un événement à marquer d'une pierre Blanche

Les deux institutions ont donc saisi l'occasion de la nouvelle mise en lumière extérieure de la cathédrale, pour programmer un événement à la hauteur de cette double célébration, soit un concert virtuel interprété par Blanche dans la cathédrale, intégrant des images exceptionnelles du monument.

Remarquée pour la première fois lors de la saison 5 de The Voice, Blanche a gagné la 4e place de l'Eurovision pour la Belgique en 2017. Le concert virtuel de Blanche sera diffusé le vendredi 25 et le samedi 26 décembre 2020 à 18h sur le site www.cathedrale20-21.be ainsi que sur les pages Facebook de @visittournai et @provincedehainaut.

Dans l'agenda 2021, on peut déjà relever quelques dates et moments-clefs, notamment au printemps, des concerts tels que celui du chœur de l'armée russe et le spectacle théâtral "Notre-Dame de Paris" avec Eric De Staercke. Le dimanche 9 mai 2021, commémoration des 850 ans de la dédicace de la cathédrale, suivie de la réinhumation des évêques Baudouin et Radbod II. Dans la cathédrale, on découvrira un défilé d'ornements liturgiques conservés au Trésor. Durant l'été, un vidéo-mapping et de très nombreuses visites guidées de la cathédrale seront proposées.

Du 27 au 29 août, se tiendra le festival "Les Rencontres Inattendues". Enfin, en automne, deux expositions présentant des ornements liturgiques et des tapisseries restaurées par le Crecit seront proposées.