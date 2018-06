Tournai: menacée de mort, si elle ne donne pas son ordinateur portable

Une personne a été victime d'une extorsion samedi après-midi à Tournai. Menacée de mort, la victime a été contrainte de donner son ordinateur à l'un de ses agresseurs.

"Si tu ne le donnes pas, on te crève ou on te défonce", a ainsi déclaré un des deux malfrats lors de cette agression. "Se sentant menacée et sa vie en péril, la victime s'est sentie obligée de remettre son PC à l'intéressé. Les deux individus ont ensuite quitté les lieux en direction de l'Escaut", a expliqué ce lundi en fin d'après-midi Frédéric Bariseau, premier substitut du procureur du roi de Tournai-Mons.

En pleine journée

Les faits se sont déroulés samedi, vers 13h00, dans le parc de la rue Galterie St-Jean à Tournai. Alors qu'elle travaillait sur son PC portable, une personne a été abordée par deux inconnus. Rapidement, l'un d'eux a exigé qu'elle lui remette son ordinateur. Dans un premier temps, la victime a refusé, puis a été contrainte de remettre son PC, sous la menace.

Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis. Le parquet de Tournai-Mons a été avisé des faits.