Tournai: Masure 14 offre une nouvelle jeunesse aux vieux vélos

La maison de jeunes tournaisienne propose tous les mercredis après-midi "Bicicklo", un atelier de réparation participatif. Ici on ne dépose pas son vélo pour quelques heures ou quelques jours. On met la main au dérailleur, on devient expert en chambres à air. L'atelier croule sous les demandes, et le confinement n'y est pas étranger.