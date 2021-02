Tournai: mandats d'arrêt délivrés à trois personnes prises en flagrant délit de vente de stupéfiants

Une opération visant à lutter contre la vente de stupéfiants a été menée mardi à Tournai. De l'héroïne et de la cocaïne ont été saisies. Trois personnes ont été placées sous mandat d'arrêt et incarcérées, indique ce vendredi le parquet de Tournai, qui révèle les faits avec un délai de quelques jours pour des raisons liées à l'enquête.

Mardi, les services de police de la zone du Tournaisis ont mené une nouvelle opération contre la vente de produits stupéfiants dans la rue Barthélémy Frison à Tournai. Les enquêteurs ont procédé à l'interpellation, en flagrant délit, de cinq individus, dont deux étaient originaires du Nord de la France.

Ces dealers présumés, âgés entre 23 et 37 ans, ont été présentés devant une juge d'instruction de Tournai. Pour infraction à la loi sur les stupéfiants, la magistrate a délivré trois mandats d'arrêt. Les deux autres personnes ont été libérées, dont l'une sous conditions. Lors de cette opération, les policiers ont saisi 55,17 grammes d'héroïne, 14,48 grammes de cocaïne, 190 euros et six GSM.