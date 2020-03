Tournai: les étudiants en quête de l'alternative légale au logiciel payant

Préparer une présentation, rendre un dossier ou créer des visuels. Tant de tâches demandées aux étudiants et qui nécessitent l’utilisation de différents programmes informatiques onéreux. Pour pallier ce problème, certains décident de contourner le système en piratant ces licences payantes.

C’est le cas de Théo, 22 ans. Il est étudiant en communication à Tournai et, pour lui, le piratage est la seule solution. "On nous demande de travailler sur des licences payantes pour faire des rapports ou des projets. Personnellement je ne me voyais pas payer 200 euros par an pour ces programmes. Ce n’est pas de mon budget". Ajouté à cela, la facilité avec laquelle les étudiants piratent les programmes grâce à des tutoriels. " Sur YouTube, j’ai trouvé très facilement des vidéos expliquant comment pirater les programmes dont j’avais besoin. En 10 minutes, tout était installé sur mon ordinateur " ajoute Théo.

Punissable

Evidemment, le piratage est illégal. Derrière ces programmes, se cachent des droits intellectuels que les entreprises peuvent réclamer. "Personne n’a le droit de craquer les codes car c’est considéré comme de la contrefaçon. C’est punissable par le Code pénal " précise Maître Matthieu Aladenise, avocat spécialisé dans le droit des nouvelles technologies.

Les alternatives

"Pour la plupart des programmes payants de traitement de texte, d’image vectorielle, de retouche photo ou de mise en page, il existe des alternatives gratuites" affirme Nicolas Pettiaux, professeur d’informatique. Selon lui, le hic c’est que les professeurs ne connaissent pas ces alternatives et ils ne savent pas les utiliser. Elles sont gratuites et très facilement retrouvables sur internet.