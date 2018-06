Tournai: le portrait robot de l'homme vu dans le vestiaire des filles lors des Specials Olympics

Le 12 mai 2018, vers 16 heures, un homme a été aperçu à proximité des vestiaires des filles dans le hall des Sports de l'avenue de Gaulle à Tournai où se déroulaient les Spécials Olympics. Celui-ci aurait commis un attentat à la pudeur sur une des jeunes filles et aurait pris la fuite sur un vélo blanc avec des fleurs sur le cadre.

Suite à ce fait, Monsieur Iancovici, Substitut auprès du Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Mons-Tournai, division de Tournai, lance un avis de recherche accompagné du portrait-robot du suspect.

L’homme est âgé entre 35 et 40 ans. De type européen, il parle correctement le français et sans accent. Il est de petite taille, de corpulence normale avec une tendance bedonnante. Ses cheveux sont bruns courts. Il était mal rasé et portait un pantalon foncé ainsi que des lunettes au moment des faits.

Il est demandé aux personnes disposant d’informations sur ce fait de prendre contact avec le service d’Enquête de la zone de police du Tournaisis au 069 / 250 250. La discrétion sera assurée.