Tournai : le pont Notre-Dame en travaux pour tout le mois d’août

Les travaux du pont Notre-Dame à Tournai ont débuté lundi avec quelques jours d’avance. En cause, des mesures de sécurité importantes qui doivent être installées. Une immense grue vient d’ailleurs d’être mise en place dans la rue Royale.

Si la météo le permet, les travaux de levage du tablier du pont commencent dès ce vendredi, entraînant des coupures de navigation sur l’Escaut. Le tablier de 90 tonnes quittera définitivement la ville le lundi suivant et sera remplacé par une version identique mais pesant 7 tonnes de plus. Le tout nouveau pont est en cours d’assemblage à Vaulx et arrivera par voie d’eau avant d’être posé le 25 août.



Ces travaux vont causer plusieurs perturbations sur le réseau routier aux alentours du pont jusqu’au 31 août, date à laquelle le nouveau pont levant de Notre-Dame entre en fonction.

Du mercredi 28 juillet à 8 heures au vendredi 30 juillet à 17 heures, le carrefour entre la rue Royale, la rue Campeaux et la rue Jardins est fermé pour installation de la grue. Le carrefour sera libéré, au plus tard le vendredi 30 juillet à 17 heures.

Du samedi 28 août à 7 heures au mercredi 31 août à 17 heures, la grue sera démontée, ce qui entraînera à nouveau la fermeture du carrefour entre les rues Royale, Campeaux et Jardins.

Le montant total de ce chantier, initié par le SPW Mobilité & Infrastructures, est de 2,9 millions d’euros.