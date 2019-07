Tournai: le Pont des Trous vit ses dernières heures

Ce pont médiéval va être démoli puis reconstruit. Objectif : laisser passer des plus grosses péniches sur l'Escaut.

Les premiers travaux débutent ce lundi

Ce seront en fait des travaux préparatoires. On n'entre donc pas encore tout à fait dans le vif du sujet. Mais dès aujourd'hui, il y aura du mouvement autour du Pont des Trous. On va enlever tout ce qui est amovible sur l'édifice. Par exemple les drapeaux, ou encore le mobilier de l'ancien restaurant.

Durant les prochains jours, on va aussi mettre en place un périmètre de sécurité autour de l'édifice, avant de débuter vraiment débuter le chantier vendredi à 9 heures. Un chantier qui durera jusqu'à mardi matin.

Comment cela va se passer ? Va-t-on le faire sauter ?

Non, il ne s'agit pas d'une démolition. C'est une déconstruction. On va mettre une grue sur une barge. Celle-ci va abattre les arches centrales. Et on va faire en sorte de récupérer les pierres.

"C'est une imposition du permis que l'on nous a délivré, explique Christophe Van Muysen, inspecteur général au Service Public de Wallonie Infrastructure. L'objectif est de récupérer la majorité des pierres et de pouvoir les réutiliser dans le cadre de la reconstruction de l'ouvrage."

Cette reconstruction n'aura pas lieu tout de suite. Pendant quelques mois, il n'y aura plus que les deux tours au bord de l'Escaut. L'objectif est de reconstruire le Pont des Trous, avec de plus grandes arches début de l'année prochaine.