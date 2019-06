Tournai: le pont des trous sera bien reconstruit avec ses pierres actuelles et son arche centrale élargie

Le Fonctionnaire délégué a délivré ce mercredi le permis d’urbanisme pour le Pont des Trous à Tournai, un permis qui fait suite à la demande déposée par le SPW Mobilité et Infrastructures. Ce permis prévoit de reconstruire l'édifice cher aux Tournaisiens de manière très similaire à sa version actuelle. L'aspect médiéval sera conservé. L'arche centrale sera élargie.

Ces travaux sont nécessaires pour permettre le passage à cet endroit de péniches plus imposantes, un passage impossible aujourd’hui, l’arche centrale ne pouvant laisser passer actuellement les péniches standardisées de classe Va (110m x 11,4m, avec 7 mètres de hauteur libre). La future arche présentera une dimension de 12,5 par 7 mètres.

Un précédent projet architectural plus contemporain avait provoqué une levée de boucliers dans une partie de la population. En mars, le ministre wallon de l'Aménagement du territoire Carlo Di Antonio (cdH) avait enterré ce projet polémique.

Dès le mois de juillet

La déconstruction des arches du Pont des Trous devrait démarrer dès la fin de ce mois de juillet 2019. La reconstruction devrait suivre rapidement et se terminer fin 2020. Le chantier reviendra aux entreprises Galère et Wanty. Ce chantier ne concerne pas seulement le pont. Il vise également à revitaliser un vaste périmètre incluant une partie des quais des Vicinaux, Andreï Sakharov et Donat Casterman, mais aussi du pont Delwart et du Jardin de la Reine. L’objectif est de favoriser la circulation des piétons près de l’Escaut, tout en remettant en valeur l’édifice classé.

Le permis d’urbanisme reprend donc les aménagements prévus pour les deux rives du quartier du Pont des Trous et le pont Delwart.

60 jours pour contester ce permis

Les différentes instances concernées par le projet ainsi que les défenseurs du patrimoine ont été entendus au cours du processus de décision du Fonctionnaire Délégué.

Le budget total de ce gigantesque chantier est évalué à 36.995.000 euros, dont douze millions affectés au Pont des Trous et à ses abords. Des recours à ce nouveau permis unique peuvent être introduits durant 60 jours.