Tournai: le mystérieux Jean Lupin distribue les mots doux et des billets de 50 euros

On s'agenouille pour être à sa hauteur. Il est là, masqué, à la place du prêtre, dans la partie centrale du confessionnal. L'interview commence. On lui demande tout d'abord de nous donner quelques exemples de ces messages qu'il écrit aux inconnus. "Ce matin, j'ai écrit "un mot bleu sur un papier rose pour vous donner des couleurs dans votre vie"". Ou encore: "N'attendez pas de sourire pour quelqu'un. Souriez, tout simplement".

Une consœur en a fait le portrait dans le Nord-Éclair. Nous avons cherché à l'interroger à notre tour. Son numéro est facile à trouver: il est écrit au bas des petits papiers pour que les bénéficiaires puissent correspondre avec lui. Attention, uniquement par SMS. Visiblement, Jean Lupin tient à son anonymat. Il veut un lieu discret. "Faites ça dans un confessionnal", suggère une collègue. Il adore l'idée: "ça fait Da Vinci Code". Quelques heures plus tard, on se retrouve dans la collégiale Sainte-Waudru à Mons. Un complice s'avance vers nous et nous indique où se trouve notre homme.

Un généreux anonyme est à l'oeuvre dans la région de Tournai. Il se fait appeler Jean Lupin et il distribue depuis quelques semaines des petits messages sympathiques sur les pare-brise des voitures... Des mots doux parfois accompagnés d'un peu d'argent. But officiel de l'opération: donner un peu de bonheur et de sourire aux gens.

Un généreux anonyme est à l'oeuvre dans la région de Tournai. Il se fait appeler Jean Lupin et il distribue depuis quelques semaines des petits messages sympathiques sur les pare-brise des voitures... Des mots doux parfois accompagnés d'un peu d'argent. But officiel de l'opération: donner un peu de bonheur et de sourire aux gens.

Le mystérieux Jean Lupin: reportage audio - 27/12/2019 Un généreux anonyme est à l'oeuvre dans la région de Tournai. Il se fait appeler Jean Lupin et il distribue depuis quelques semaines des petits messages sympathiques sur les pare-brise des voitures... Des mots doux parfois accompagnés d'un peu d'argent. But officiel de l'opération: donner un peu de bonheur et de sourire aux gens.

50 euros. C'est le billet préféré de Jean Lupin quand il joue au Père Noël. "Je préfère en distribuer énormément que de donner mille euros à quelqu'un." Et quand on l'interroge sur ses moyens, il ne s'embarrasse pas de détails: "J'ai des revenus dont je n'ai pas besoin".

Un projet contagieux ?

Ces cadeaux provoquent de la joie, de la méfiance parfois. Toujours mieux que l'indifférence en tout cas: Jean Lupin dit chercher à percer nos bulles, à recréer du lien entre les gens. "Même dire bonjour dans la rue, c'est compliqué pour beaucoup, et pourtant ils le voudraient. Y a beaucoup de virtuel. De plus en plus, autour de nous, on a du mal à dialoguer."

Et si ces messages positif et cet argent faisaient boule de neige ? Le mystérieux donateur espère être contagieux. Et générer des vocations de petits Lupins. Tiens, et au fait, pourquoi avoir choisi ce pseudonyme ? "Ça sonnait bien. Et j'aime le côté glamour et romantique du personnage d'Arsène Lupin".

L'interview prend fin. Jean Lupin glisse un rouleau de papier entre les croisillons du confessionnal. Un mot doux ? Une mission ? Un billet de cinquante euros ? Mystère et boule de gomme...