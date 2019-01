Tournai: le film "Let me fall" sacré fiction la plus dérangeante au palmarès du Ramdam Festival 2019

Clap de fin de l'édition 2019 du Ramdam Festival ce mardi soir avec la projection dans cinq salles du complexe Imagix d' Emma Peeters, le dernier long-métrage de Nicole PALO. Avec six des films programmés au Ramdam nominés ce mardi pour la cérémonie des Oscars, c'était la satisfaction du côté des organisateurs qui ont enregistré un nouveau record d'affluence: un peu moins de 30.000 festivaliers recensés pour cette édition soit une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente.

En chiffres, le Ramdam 2019 ce sont 76 films issus de 22 pays différents. Dans ces 76 productions, 32 sont des longs métrages de fiction (parmi lesquels 6 sont belges), 31 des courts belges et internationaux et 13 des documentaires.

Vous trouverez ci-dessous la liste des films primés dans cette neuvième édition.

Palmarès final (prix du public) de la 9e édition du Tournai Ramdam Festival:





FICTION



La fiction la plus dérangeante : LET MET FALL de Baldvin Z.

La meilleure fiction : WOK ONHE AUTOR de Florian Henckel von Donnersmarck



LE RAMDAM BELGE



Le Ramdam belge de l'année le plus dérangeant : BEAUTIFUL BOY de Felix Van Groeningen

Le meilleur Ramdam belge de l'année : NIET SCHIETEN de Stijn Coninx



DOCUMENTAIRE



Le documentaire le plus dérangeant : OF FATHERS AND SONS de Talal Derki

Le meilleur documentaire : LE TEMPS DES FORÊTS de François Xavier Drouet.





PRIX DE LA CRITIQUE



Mention : #FEMALE PLEASURE de Barbara Miller

Meilleur Documentaire: CHRISS THE SWISS de Anja Kofmel





COURTS-MÉTRAGES



Compétition nationale



Le court métrage belge le plus dérangeant : LOST IN THE MIDDLE de Senne Dehandschutter

Le meilleur court métrage belge : UNE SŒUR de Delphine Girard.



Compétition internationale



Le court métrage international le plus dérangeant : FUCKING DRAMA de Michael Podogil

Le meilleur court métrage international : SKIN de Guy Nattiv



Compétition kids



Le meilleur court-métrage : AVEC THELMA de Raphaël Balboni et Ann Sirot