Tournai : le beffroi fermé pour tout l’été

Des infiltrations d’eau, un escalier qui bouge et le clocher qui penche, les dégâts au beffroi sont multiples. "Quand on regarde bien, on voit que le clocher penche vers la rue et que la structure en pierre penche vers la cathédrale" explique Christophe Delcourt, responsable du bureau d’études du bâtiment de la ville.

A l’heure actuelle, il est toujours impossible d’évaluer avec précision l’origine de ces dégâts, "nous ne savons pas encore si tous ces problèmes sont liés mais la ville de Tournai a désigné un géomètre qui va évaluer si le clocher continue de bouger et surtout pourquoi". "Il s’agit peut-être d’une évolution historique mais c’est peu probable. L’idée la plus plausible, c’est qu’il y a un problème au niveau de la charpente du clocher".



C’est à la suite de la visite de l’agence wallonne du patrimoine (AWAP) que le bourgmestre de la ville de Tournai, Pierre-Olivier Delannois a décidé de fermer le bâtiment. L’inspection ayant entre autre révélé une déformation de l’escalier centrale fragilisant l’ensemble de la structure.

L’édifice est donc fermé aux visiteurs pour une période de 3 mois prolongeable ce qui a des répercussions sur le tourisme de la ville. "Les gens qui viennent pour voir le beffroi sont un peu déçus", explique Eva Demeulemeester, directrice de l’office du tourisme de la ville, "mais c’est un beau bâtiment et ils peuvent toujours l’admirer de l’extérieur".

Et pour ne pas endommager la structure, les cloches du Beffroi ne retentiront pas jusqu’à nouvel ordre.