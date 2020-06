Tournai : la reine Mathilde en visite dans l'enseignement qualifiant pénalisé par le confinement

La reine Mathilde a visité, vendredi matin, l’Institut Technique de la Communauté française Val-ITMA de Tournai. La Reine s’est notamment intéressée à l’impact du confinement sur le fonctionnement de cette école de l’enseignement qualifiant et le bien-être des élèves et des enseignants. "Je voulais voir comment s’était déroulé l’encadrement des élèves ces dernières semaines et surtout apporter mon soutien au corps professoral pendant cette période intense", a notamment déclaré la Reine.

"On a essayé de mettre des recettes par vidéoconférences, explique Joël Derobertmasure, professeur en boulangerie-pâtisserie. Mais il était difficile d’avancer sans réel professeur présent pour apprendre la pratique et les gestes techniques. Pour ceux qui finissent cette année-ci, ils auront perdu un peu d’apprentissage mais pour ceux des années inférieures, on pourra rattraper le retard dès septembre."

Des examens bien nécessaires pour qualifier les étudiants

Le confinement a aussi eu un impact sur les examens dont l’organisation était pourtant nécessaire. "Les examens ont bien eu lieu, a expliqué la directrice Pascale Gennotte à la reine Mathilde lors d’une table ronde. Il fallait qualifier nos étudiants pour qu’ils puissent exercer le métier qu’ils avaient appris. Notre responsabilité était engagée." La discussion a ensuite porté sur les points forts et les faiblesses que le continuum pédagogique des apprentissages avait mis en lumière.

A l’issue de cette table ronde, la Reine a visité certains ateliers de l’ITMA (Institut technique des Métiers de l’Alimentation), notamment la boulangerie, tous n’étant pas accessibles pour des raisons de distanciation sociale. Elle a pu y découvrir des élèves au travail, et se renseigner auprès d’eux, mais aussi discuter avec les professeurs de ces sections qui, via de nombreux exercices pratiques, préparent les étudiants à leur métier de demain.

Après avoir quitté le site proche de la plaine de l’Europe, la Reine s’est rendue en voiture sur un autre site de l’ITCF. Avant de quitter Tournai, elle a pu y découvrir la section de mécaniciens en cycles, une des sections d’orientations professionnelles (menuiserie, vente, électricité, maçonnerie, engins de chantier…).